Dos hombres quedan en condición crítica tras violenta balacera en Alajuelita

La violencia en nuestro país sigue a la orden del día, pues la tarde de este miércoles dos personas resultaron heridas de gravedad a consecuencia de una balacera.

LEA MÁS: Randall Zúñiga aseguró que próximamente denunciará a reconocido periodista y no es Douglas Sánchez

El hecho fue confirmado por la Cruz Roja, la cual indicó que la situación ocurrió a eso de las 3:25 p.m. en Alajuelita, San José, específicamente 100 metros noreste del cementerio local.

La Benemérita fue alertada sobre varias personas heridas por arma de fuego, por lo que el comité de la zona despachó dos unidades a la escena.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día. Foto: Cruz Roja Costarricense

LEA MÁS: (Video) Salvaje agresión terminó con extranjero muerto tras ser tirado de carro en movimiento

“Se reporta el traslado de dos hombres en una condición crítica, por aparentes heridas de arma de fuego”, informó la Cruz Roja.

LEA MÁS: Mamá Nadia Peraza relató cómo Jeremy Buzano reaccionó cuando un familiar intentó defenderla

De momento las autoridades no han dado a conocer una versión preliminar de cómo ocurrieron los hechos ni las identidades de los hombres que resultaron heridos.