(Video) Salvaje agresión terminó con extranjero muerto tras ser tirado de carro en movimiento

Un extranjero fue brutalmente agredido dentro de un carro y, como si el ataque no hubiera sido suficiente, luego fue lanzado desde ese mismo vehículo en movimiento, situación que terminó costándole la vida.

El carro en el que ocurrió la salvaje agresión quedó grabado en varias cámaras de seguridad y este miércoles el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) divulgó uno de los videos con el fin de obtener información sobre el vehículo y los sujetos que viajaban en él.

De acuerdo con la Oficina Regional de Los Chiles del OIJ, los hechos investigados están relacionados con el homicidio de un nicaragüense apellidado Duarte, de 30 años.

Los hechos se habrían dado la tarde del 14 de junio de 2025 en el centro de Los Chiles de Alajuela.

“En apariencia los sospechosos habrían abordado a la víctima y lo subieron en dicho vehículo, donde lo agredieron en reiteradas ocasiones con un objeto contuso. Posteriormente, habrían tirado del automotor en movimiento a la víctima mal herida al margen de la ruta 35, esto por las inmediaciones de la delegación de Fuerza Pública de la comunidad”, informó el OIJ.

Duarte fue trasladado al Hospital de Los Chiles donde fue declarado sin signos vitales producto de las heridas sufridas.

“Los sospechosos le dieron muerte a esta persona de apellido Duarte, aparentemente, por motivo de asalto o un robo”, dijo Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.