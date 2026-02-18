“Sueño que me toca la puerta”: el desgarrador testimonio de la madre de Nadia Peraza

Marilyn Espinoza, madre de Nadia Peraza, declaró en el juicio por el femicidio de su hija y aseguró que desde el crimen le ha resultado muy difícil continuar con su vida.

“Me cuesta dormir. Sueño con ella, que habla conmigo. Sueño que me toca la puerta para que le abra. Me dice que yo hice lo que ella no pudo hacer”, expresó ante el tribunal. Sin embargo, reconoció que su hija no le dice explícitamente qué fue eso que hizo.

“Ella no me dice nada, pero supongo yo que es acusarlo a él, a Jeremy Buzano. Me supongo que es eso”, dijo.

La mujer relató que en los días previos al juicio los sueños se han vuelto más frecuentes. “He soñado más seguido con ella”, señaló, evidenciando la angustia que le genera revivir lo ocurrido.

La mamá de Nadia reveló todo lo que ha sufrido tras el atroz femicidio de su hija. (Silvia Coto/La mamá de Nadia reveló todo lo que ha sufrido tras el atroz femicidio de su hija.)

Espinoza también reveló que ha necesitado atención psicológica en el Hospital de Heredia para poder seguir adelante.

El acompañamiento profesional ha sido clave no solo para afrontar el duelo, sino también para asumir la crianza de su nieta de cuatro años y medio, quien ahora la considera su mamá pues la pequeña ya no recuerda a su mamá ni a su papá imputado en el Femicidio.

El juicio por este caso se prevé se extienda por dos meses. Varios familiares de Nadia estuvieron presentes en la primera audiencia con camisetas con fotos de ella que exigen justicia.