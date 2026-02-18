Detienen a muchacho sospechoso de vender camisetas falsificadas de Alajuelense y Saprissa

Vender camisetas paqueteadas de equipos como el Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense metió en graves problemas a un joven.

Esto debido a que el hombre, de apellido Valencia, de 24 años, fue detenido este miércoles por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del presunto delito de violación a la propiedad intelectual.

El muchacho fue capturado por medio de dos allanamientos que la Policía Judicial realizó a dos locales de ventas de camisetas deportivas ubicados en el centro de Alajuela, que en apariencia serían propiedad de Valencia.

Valencia fue detenido este miércoles por el OIJ tras dos allanamientos a sus locales. (OIJ/OIJ)

“Estas diligencias de investigación iniciaron en enero de este año, luego de que dos empresas dedicadas a la comercialización de artículos deportivos interpusieran una denuncia en la que se señalaba la aparente venta de camisetas falsificadas”, destacó el OIJ.

Además de detener a Valencia, los agentes judiciales también habrían decomisado una importante cantidad de camisetas falsificadas, tanto de Saprissa y Alajuelense, como de otros equipos internacionales y selecciones.

En cuanto al joven, la Policía Judicial informó que este fue puesto a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación judicial.

El OIJ decomisó varias camisetas falsificadas. (OIJ/OIJ)

Esta no es la primera vez que las autoridades realizan operativos de este tipo, pues también se han realizado allanamientos y decomisos en lugares como el mercado de la Coca Cola, en San José, específicamente por la venta de tenis falsificadas de marcas como Nike y Adidas, entre otras.