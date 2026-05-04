Novia de joven que dio su vida por salvarla en un río, compartió desolador mensaje

La muerte de Luis Diego Ramírez, un joven de 30 años, ha causado profunda conmoción luego de que fuera arrastrado por una cabeza de agua mientras compartía con amigos y su pareja en el río Costa Rica en Guápiles de Pococí.

Según trascendió, en medio de la emergencia ocurrida el domingo anterior, su prioridad fue poner a salvo a su novia.

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Mensajes que conmueven en redes

Tras lo ocurrido, su pareja, identificada como Pamela, publicó emotivos mensajes en redes sociales que rápidamente se viralizaron.

Luis Diego Ramírez Peñaranda tenía 30 años y era vecino de Guadalupe de Goicoechea. (Cortesía Para La Teja/Cortesía Para La Teja)

“Amor de mi vida, perdón, mi amor, perdón por no poder hacer nada. Gracias por salvarme, por cuidarme hasta el último minuto. Te amo infinito, mi amor; por favor, dame fuerzas para salir de esto”, escribió en medio del dolor.

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En unas historias antes de localizarlo, también expresó: “Pasaron dos años para volvernos a topar y ahora Dios me hace esto. Por favor, Diosito, te lo pido. Mi niño, te amo infinito. Nunca debimos ir a este paseo”, y luego agregó: “Te estoy esperando, mi amor. Yo sé que usted va a salir de esto. Por favor, Dios mío, por favor, no me lo quites.”

Reacciones y reflexión

Las publicaciones generaron numerosas reacciones y comentarios, donde usuarios expresaron solidaridad y destacaron el gesto heroico del joven.

Pamela compartió imágenes y desgarradores mensajes. (Pamela Chavez/Facebook)