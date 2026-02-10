OIJ alerta por pugna criminal tras ola de homicidios en Cartago

Cartago vive una ola de violencia luego de que tres personas fueran asesinadas y dos más resultaran gravemente heridas en distintos hechos ocurridos entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, todos en el cantón central.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los ataques estarían relacionados con una pugna entre grupos criminales por control territorial, una situación poco común en una provincia que, históricamente, ha mantenido bajos niveles de violencia.

Los agentes del OIJ realizaron una inspección donde ocurrió el doble crimen. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto/Cortesía)

El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó que los hechos recientes llaman poderosamente la atención de las autoridades.

“Los hechos de las últimas horas se dieron en el centro de Cartago y nos da la impresión de que hay una fuerte pugna por lucha de territorios entre varios grupos, particularmente relacionados con el sector de La Unión y Cartago central. Estamos trabajando en esa línea para entender el fenómeno”, señaló Soto.

Dos personas fueron asesinadas y otras dos heridas. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto/Cortesía)

El jerarca reconoció que Cartago no suele enfrentar este tipo de escenarios, pero advirtió sobre un cambio preocupante en las últimas semanas.

“Cartago normalmente no tiene problemas significativos de violencia, pero en las últimas semanas ha ocurrido de esta forma. Estamos trabajando arduamente con nuestro personal y con la Fuerza Pública para tratar de desacelerar esta problemática que hay en la zona”, agregó.

Ataque dentro de gimnasio

El primer homicidio ocurrió a las 8:00 p. m. en el gimnasio Vitafuerte Fitness Center, en Cartago.

La alerta ingresó al sistema de emergencias 911 indicando una balacera a 100 metros al oeste de la Unidad Regional del INA, sobre la vía que comunica Metrocentro con Taras.

La víctima fue identificada como Jeffry Araya, de 34 años, conocido como “Saya”. Según la información preliminar, el hombre se encontraba entrenando cuando un sujeto ingresó al local con casco de motocicleta y arma en mano, se acercó directamente hasta donde estaba sentado y le disparó en varias ocasiones.

Para el OIJ, este caso evidencia el nivel de riesgo al que se está exponiendo la población civil.

“En el caso más reciente, en un gimnasio, se demuestra que no hay ningún respeto por la vida humana ni preocupación por afectar a terceras personas. Por la inexperiencia o torpeza del gatillero, se pudo haber afectado a personas que estaban haciendo ejercicio”, manifestó Soto.

Un hombre fue asesinado mientras entrenaba en un gimnasio. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto/Silvia Coto)

Doble homicidio en vía pública

El segundo hecho se registró a las 12:38 a. m., frente al puente de Los Gemelos, sobre la autopista en Guadalupe de Cartago.

En este caso, varias personas viajaban dentro de un vehículo cuando fueron interceptadas por otro automóvil desde el cual les dispararon en múltiples ocasiones.

En el sitio fallecieron una mujer de apellido Gutiérrez, de 52 años, y un hombre de apellido Navarro, de 31 años, quienes presentaban múltiples impactos de bala en el pecho y la espalda.

En el mismo ataque resultaron heridos dos hombres: Figueroa, de 32 años, con heridas en el abdomen; y Leandro, de 41 años, con heridas en el tórax.

Ambos fueron trasladados en condición delicada al Hospital Max Peralta.

Michael Soto advirtió que este tipo de ataques se han vuelto cada vez más indiscriminados.

“También lo hemos visto en la calle, con gente que dispara armas de fuego en forma indiscriminada, sin medir las consecuencias”, concluyó.

El OIJ mantiene ambos casos en investigación.