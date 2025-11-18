OIJ allanó 20 locales por tenis falsificadas; indagan a ex de las FARC

Los agentes del OIJ de Alajuela realizaron allanamientos este martes para investigar varios negocios que vendían tenis falsificados, conocidos como triple A, de los que son igualitos a las originales. Entre los investigados hay un exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las tenis eran igualitas a las originales. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los precios era muy bajos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un gran número de investigadores, en apoyo de la Policía Municipal y la Policía de Control de Drogas (PCD), ejecutaron más de 20 allanamientos en distintos puntos del país.

LEA MÁS: Papá de joven que murió en accidente en que carro se partió en dos sospecha qué causó la tragedia

Los operativos se llevaron a cabo en Alajuela, Heredia, Cartago y San José, especialmente en los cascos centrales de estas provincias, donde se intervinieron locales comerciales y tiendas sospechosas de vender productos que, presuntamente, infringían la ley de propiedad intelectual.

Los allanamientos se realizaron en Alajuela, Heredia, San José. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Una de las marcas denunció lo que ocurriía. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según el OIJ, durante esta operación se prevé la detención de al menos nueve personas, quienes serían responsables de la logística y administración de los comercios dedicados, al parecer, a distribuir mercancía que imitaba artículos originales de una reconocida marca internacional.

Las autoridades realizaron 20 allanamientos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La investigación se inició luego de que una marca presentara varias denuncias por la presunta comercialización de productos que imitaban a los originales, lo que motivó la intervención de las autoridades.

LEA MÁS: Esto habría dificultado que esposos asesinados “Donde Toño” lograran pedir ayuda, según dice sobrina

El exguerrillero de apellido Quijano ha sido investigado por drogas, y las autoridades investigan si habrían invertido dinero en el ilegal negocio de los tenis.