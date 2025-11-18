OIJ allanó 20 locales por tenis falsificadas; indagan a ex de las FARC

Los agentes del OIJ de Alajuela realizaron allanamientos este martes para investigar varios negocios que vendían tenis falsificados, conocidos como triple A, de los que son igualitos a las originales. Entre los investigados hay un exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Un gran número de investigadores, en apoyo de la Policía Municipal y la Policía de Control de Drogas (PCD), ejecutaron más de 20 allanamientos en distintos puntos del país.
Los operativos se llevaron a cabo en Alajuela, Heredia, Cartago y San José, especialmente en los cascos centrales de estas provincias, donde se intervinieron locales comerciales y tiendas sospechosas de vender productos que, presuntamente, infringían la ley de propiedad intelectual.
Según el OIJ, durante esta operación se prevé la detención de al menos nueve personas, quienes serían responsables de la logística y administración de los comercios dedicados, al parecer, a distribuir mercancía que imitaba artículos originales de una reconocida marca internacional.
La investigación se inició luego de que una marca presentara varias denuncias por la presunta comercialización de productos que imitaban a los originales, lo que motivó la intervención de las autoridades.
El exguerrillero de apellido Quijano ha sido investigado por drogas, y las autoridades investigan si habrían invertido dinero en el ilegal negocio de los tenis.