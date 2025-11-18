Sucesos

OIJ allanó 20 locales por tenis falsificadas; indagan a ex de las FARC

Los operativos se realizaron en Alajuela, Heredia, Cartago y San José

Por Silvia Coto

Los agentes del OIJ de Alajuela realizaron allanamientos este martes para investigar varios negocios que vendían tenis falsificados, conocidos como triple A, de los que son igualitos a las originales. Entre los investigados hay un exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Allanamiento Alajuela
Las tenis eran igualitas a las originales. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)
Allanamiento Alajuela
Los precios era muy bajos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Un gran número de investigadores, en apoyo de la Policía Municipal y la Policía de Control de Drogas (PCD), ejecutaron más de 20 allanamientos en distintos puntos del país.

Los operativos se llevaron a cabo en Alajuela, Heredia, Cartago y San José, especialmente en los cascos centrales de estas provincias, donde se intervinieron locales comerciales y tiendas sospechosas de vender productos que, presuntamente, infringían la ley de propiedad intelectual.

Allanamiento Alajuela
Los allanamientos se realizaron en Alajuela, Heredia, San José. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)
Allanamiento Alajuela
Una de las marcas denunció lo que ocurriía. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Según el OIJ, durante esta operación se prevé la detención de al menos nueve personas, quienes serían responsables de la logística y administración de los comercios dedicados, al parecer, a distribuir mercancía que imitaba artículos originales de una reconocida marca internacional.

Allanamiento Alajuela
Las autoridades realizaron 20 allanamientos. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La investigación se inició luego de que una marca presentara varias denuncias por la presunta comercialización de productos que imitaban a los originales, lo que motivó la intervención de las autoridades.

El exguerrillero de apellido Quijano ha sido investigado por drogas, y las autoridades investigan si habrían invertido dinero en el ilegal negocio de los tenis.

