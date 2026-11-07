OIJ confirma identidad del hombre asesinado a balazos en Limón mientras paseaba a su perro

El hombre que fue asesinado a balazos este sábado en Matina de Limón, mientras paseaba a su perro, era de apellido Díaz y tenía 46 años.s.

Así lo comunicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que detalló que el homicidio ocurrió en vía pública pasada la 1 de la tarde en Boston, en Carrandí de Matina, en Limón.

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“El fallecido es un hombre de apellido Díaz, de 46 años, quien presenta una herida por proyectil de arma de fuego en la espalda”, indicó la Policía Judicial.

El hombre murió en un ataque a balazos, indicó el OIJ. Fotografía con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

Un herido más y el perro muerto

Al momento del ataque armado, Díaz iba con un perro, quien también murió en el lugar tras ser alcanzado por un balazo.

Además, el suceso dejó a otro hombre herido, quien fue trasladado al hospital Tony Facio de Limón. La identidad de este segundo hombre no trascendió.

“De acuerdo con la versión preliminar ambos masculinos caminaban por la vía pública. El ahora fallecido llevaba consigo un perro, siendo que en determinado momento fueron interceptados por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes en apariencia les dispararon en múltiples ocasiones, hiriendo a Díaz y al otro hombre que fue traslado a un hospital de la localidad. El perro que llevaba Díaz también recibió un impacto por proyectil de arma de fuego y murió en el sitio”, precisó el OIJ.

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No hay detenidos

El caso se encuentra bajo investigación del OIJ de Batán. Por el momento no hay personas detenidas por este crimen.

El OIJ indicó que el cuerpo del fallecido será remitido a la Morgue Judicial para su respectiva autopsia.