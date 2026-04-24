OIJ da importante golpe al narco en operativo de alta peligrosidad que pudo terminar de la peor forma

En un operativo catalogado como de alta peligrosidad, que pudo terminar de la peor forma, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le dio un importante golpe al narcotráfico.

Así lo dio a conocer Michael Soto, director interino del OIJ, quien explicó que en este operativo agentes del OIJ de Corredores y del Servicio de Respuesta Táctica (SERT) lograron el decomiso de más de una tonelada de cocaína.

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La acción policial se ejecutó a eso de las 4 a.m. de este viernes en el sector de Cocal Amarillo, en Pavones de Golfito, zona sur del país. La investigación por este caso inició hace aproximadamente un mes.

Lo decomisado podría superar la tonelada y media de cocaína. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

“Manejábamos información acerca de que, en apariencia, en dicho lugar había un cargamento importante de cocaína que estaba siendo custodiado por una importante cantidad de personas con armas de fuego de alto poder”, dijo Soto.

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Los agentes judiciales allanaron el lugar rápidamente y lograron reducir a la impotencia a siete hombres armados, evitando así un posible enfrentamiento a balazos que podría haber terminado de la peor forma.

Los sujetos que custodiaban la droga estaban fuertemente armados. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

“Se detuvo a siete personas que custodiaban la droga; se trata de seis costarricenses y un colombiano. Además, se localizaron 7 armas de fuego, entre las que había AR15, pistolas 9 milímetros, revólveres, entre otros”, agregó Soto.

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El director del OIJ indicó que aún se está realizando el conteo de la droga decomisada, pero adelantó que se trataría de tonelada o tonelada y media de cocaína.

“Este lugar está muy cerca del mar, aproximadamente a unos 500 metros, por lo que podríamos presumir que esta droga ingresó vía marítima del sur del continente. Presumiblemente iba a ser transportada a otro punto del país, ya que en medio del operativo llegó un vehículo de carga grande”.