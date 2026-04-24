Sucesos

OIJ revela que sicarios usaron armas de guerra para asesinar a hombre y a su hijo de 12 años

Los casquillos encontrados también hacen presumir que en el ataque participaron al menos tres sicarios

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Por Adrián Galeano Calvo

Los sicarios que la mañana de este viernes asesinaron a un hombre y a su hijo de 12 años en Esparza, Puntarenas, habrían utilizado al menos dos armas consideradas como fusiles de guerra para cometer el crimen.

Esa es la información preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a partir de la recolección y análisis que realizaron de decenas de casquillos recolectados en la escena del doble homicidio.

“En el sitio se habrían localizado indicios balísticos aparentemente correspondientes a armas tipo AR15, AK47 y calibre 9 milímetros, que serán analizados en los laboratorios de ciencias forenses”, indicó el OIJ.

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El hallazgo de tres casquillos de diferentes armas también hace presumir a las autoridades que en ese atroz ataque pudieron haber participado al menos tres gatilleros.

Vecinos fueron quienes alertaron sobre la balacera. Foto cortesía para La Teja.
Vecinos fueron quienes alertaron sobre la balacera. Foto cortesía para La Teja. (cortesía/Vecinos fueron quienes alertaron sobre la balacera. Foto cortesía para La Teja.)

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Las víctimas de este violento crimen que conmocionó a todo el país fueron Róger Rosales Rodríguez, de 41 años, y su hijo Nicolás, de 12.

Trascendió que padre e hijo salieron en horas de la mañana en un carro a comprar pan para el desayuno y ese momento fue aprovechado por los sicarios para atacarlos a balazos.

Al parecer, los asesinados recibieron los disparos desde el lado izquierdo del carro, es decir del lado del acompañante, donde viajaba el chiquito, pues la ventana de su puerta presentaba decenas de impactos de bala.

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“Ambos cuerpos presentaban heridas por arma de fuego en cabeza, rostro y extremidades”, indicó el OIJ.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado cuál sería el móvil del crimen.

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Homicidio padre hijo esparza
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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