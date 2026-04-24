OIJ revela que sicarios usaron armas de guerra para asesinar a hombre y a su hijo de 12 años

Los sicarios que la mañana de este viernes asesinaron a un hombre y a su hijo de 12 años en Esparza, Puntarenas, habrían utilizado al menos dos armas consideradas como fusiles de guerra para cometer el crimen.

Esa es la información preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a partir de la recolección y análisis que realizaron de decenas de casquillos recolectados en la escena del doble homicidio.

“En el sitio se habrían localizado indicios balísticos aparentemente correspondientes a armas tipo AR15, AK47 y calibre 9 milímetros, que serán analizados en los laboratorios de ciencias forenses”, indicó el OIJ.

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El hallazgo de tres casquillos de diferentes armas también hace presumir a las autoridades que en ese atroz ataque pudieron haber participado al menos tres gatilleros.

Vecinos fueron quienes alertaron sobre la balacera. Foto cortesía para La Teja. (cortesía/Vecinos fueron quienes alertaron sobre la balacera. Foto cortesía para La Teja.)

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Las víctimas de este violento crimen que conmocionó a todo el país fueron Róger Rosales Rodríguez, de 41 años, y su hijo Nicolás, de 12.

Trascendió que padre e hijo salieron en horas de la mañana en un carro a comprar pan para el desayuno y ese momento fue aprovechado por los sicarios para atacarlos a balazos.

Al parecer, los asesinados recibieron los disparos desde el lado izquierdo del carro, es decir del lado del acompañante, donde viajaba el chiquito, pues la ventana de su puerta presentaba decenas de impactos de bala.

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“Ambos cuerpos presentaban heridas por arma de fuego en cabeza, rostro y extremidades”, indicó el OIJ.

De momento, la Policía Judicial no ha determinado cuál sería el móvil del crimen.