OIJ detiene a sujeto sospechoso de difundir atrocidades contra niños

Un sujeto de apellido Jiménez, de 40 años, fue detenido por ser sospechoso de tenencia y difusión de abuso sexual infantil.

La investigación estuvo a cargo de los agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del OIJ, quienes investigaban al sujeto desde julio del 2025.

La captura ocurrió en Curridabat este viernes 29 de mayo, luego de que las autoridades ejecutaran un allanamiento en su vivienda.

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Un sujeto de apellido Jiménez, de 40 años, fue detenido por ser sospechoso de tenencia y difusión de abuso sexual infantil. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Michael Soto, director interino del OIJ, afirmó que han tenido cooperación internacional de países de la región para intercambiar información sobre este tipo de material.

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“Hemos venido trabajando muy tenazmente en este tema haciendo análisis en la nube y en internet para tratar de identificar a costarricenses que se dedican a distribuir este tipo de material”, dijo Soto

Al sujeto le decomisaron dos computadoras, discos duros y un celular que serán analizados por los peritos judiciales.