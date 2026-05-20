OIJ detuvo a sospechoso que permaneció prófugo durante casi un año

Un sujeto de apellido Delgado, de 29 años, logró mantenerse alejado de los brazos de la justicia durante 11 meses, pero su suerte acabó este miércoles al ser detenido por agentes del OIJ.

Las autoridades judiciales de Cañas, Guanacaste, lo señalan como sospechoso del homicidio de un hombre de apellido Tenorio, de 45 años.

A Delgado lo buscaban desde la madrugada del 20 de junio del 2025, fecha en la que ocurrió el crimen que se le imputa en Matapalo de Abangares.

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Un sujeto de apellido Delgado, de 29 años, detenido en Cariari el 20 de mayo del 2026, por ser sospechoso de matar a otro hombre de apelido Tenorio, de 45 años, en Bagaces, Guanacaste, el 20 de junio del 2025. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

De acuerdo con la investigación, el ofendido caminaba por la vía pública cuando fue abordado por dos sujetos que, en apariencia, le dispararon en múltiples ocasiones.

Las autoridades detallaron que Tenorio recibió nueve impactos de bala, heridas que le provocaron la muerte en el sitio.

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Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que la investigación permitió ubicar al sospechoso tras varios meses de seguimiento.

Allanamientos en Pococí

La captura de Delgado ocurrió este miércoles 20 de mayo, durante dos allanamientos realizados en Cariari de Pococí, a las 5 a. m.

Durante las diligencias judiciales, los agentes decomisaron un celular, ropa y aparente droga que ahora será analizada como parte de la investigación.

El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.