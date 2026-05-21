OIJ golpea presunta red que “gemeleaba” vehículos robados: hay 12 detenidos, entre ellos notarios

La Sección de Robo de Vehículos del OIJ realiza este jueves 14 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país contra una presunta organización criminal dedicada al robo, “gemeleo”, inscripción y venta de vehículos robados.

Los allanamientos iniciaron desde las 6 a.m. y se desarrollaron en Oreamuno y La Unión, en Cartago; Catedral, Aserrí, Pavas, Desamparados, Hatillo y San Sebastián, en San José; además de Pérez Zeledón y Poás de Alajuela.

Según explicó Vladimir Muñoz, subdirector a.i. del OIJ, durante la operación se logró la detención de 12 personas sospechosas de integrar la estructura criminal, entre ellas siete notarios.

“Esta investigación es realizada por la Sección de Robo de Vehículos en conjunto con la Sección de Legitimación de Capitales, relacionada con una organización que se viene investigando desde el año 2023”, explicó Muñoz.

Según las autoridades judiciales, la estructura, aparentemente, recibía carros robados y posteriormente realizaba todos los trámites necesarios para insertarlos nuevamente en el mercado nacional y venderlos a personas que desconocían su procedencia ilícita.

Así operaba la presunta organización

La investigación permitió acreditar, hasta el momento, 19 causas vinculadas con este grupo, con una afectación económica estimada en ₡167 millones.

Según el OIJ, la organización tenía una estructura bien definida con distintas funciones. El líder sería un hombre de apellido Arley, detenido este jueves en Cartago.

Allanamientos por robo de vehículos (oij/cortesia)

“Se componía además de notarios, personas frenteadoras para hacer trámites registrales y demás en el Registro Público de la Propiedad, en diferentes instituciones y en DEKRA, por ejemplo para revisión técnica”, detalló Muñoz.

Las autoridades sospechan que la red se encargaba de alterar documentos, placas y registros de vehículos robados para hacerlos pasar como legales, una modalidad conocida como gemeleo de carros.

Además, contaban con personas dedicadas específicamente a publicar y vender los automóviles.

El caso comenzó a tomar fuerza luego de que varias personas presentaran denuncias al detectar inconsistencias cuando llevaban sus vehículos a realizar trámites oficiales.

Allanamientos por robo de vehículos (oij/cortesia)

“Cuando llevaban los vehículos a DEKRA o alguna otra entidad a hacer un trámite oficial, resultaba que ya habían sido objeto de revisión técnica vehículos similares con las mismas características”, explicó Muñoz.

Fue así como los propietarios empezaron a sospechar de que algo irregular ocurría y posteriormente descubrieron que sus vehículos habían sido “gemeleados”.

“Son vehículos que habían sido robados, los habían mudado, por decirlo de alguna forma en el argot policial, y les habían dado documentos, placas y todos los trámites necesarios”, señaló.

Vehículos robados en Panamá

Las autoridades también confirmaron que parte de los automóviles investigados habían sido robados fuera de Costa Rica.

“Tenemos casos de vehículos sustraídos en Panamá que aparecieron aquí en Costa Rica”, aseguró Muñoz.

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Las personas compraban los vehículos creyendo que todo estaba en regla, ya que eran ofrecidos como automóviles legales dentro del país.

La investigación tomó un nuevo rumbo cuando las autoridades detectaron que la organización también estaría involucrada en actividades de contrabando y legitimación de capitales.

La investigación permitió determinar que el dinero obtenido mediante la venta de vehículos robados era aparentemente utilizado en otros negocios ilícitos.

“Lo que hacían era contrabandear licor. Ya tenían algunas licorerías dedicadas a la venta de licor, donde aprovechaban para insertar en el mercado local contrabando de licor, cigarros, vapeadores y otros elementos”, explicó Muñoz.

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Por esta razón, en los allanamientos también participaron oficiales de la Policía de Control Fiscal.

Las autoridades indicaron que el caso continúa en investigación y no descartan nuevas detenciones vinculadas con esta estructura criminal.

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