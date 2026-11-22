El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la causa de muerte de un ciudadano canadiense que falleció la tarde del sábado en Guanacaste.

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Se trata de un hombre apellidado Scott, de 61 años, quien murió pasadas las 6 p. m. en la localidad de Tamarindo, en Santa Cruz de Guanacaste.

La víctima un canadiense de 61 años. Foto Archivo. (Albert Marín.)

“En apariencia, los guardavidas fueron alertados sobre una persona que presentaba un paro cardiorrespiratorio, por lo que le realizaron las maniobras correspondientes; sin embargo, el hombre falleció en el lugar”, indicó el OIJ.

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De momento, la Policía Judicial no ha confirmado si el hombre falleció producto de un accidente acuático o si hubiera mediado alguna otra situación.