El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la causa de muerte de un ciudadano canadiense que falleció la tarde del sábado en Guanacaste.
LEA MÁS: Balacera contra tres hombres en Guanacaste termina con un muerto y dos heridos de gravedad
Se trata de un hombre apellidado Scott, de 61 años, quien murió pasadas las 6 p. m. en la localidad de Tamarindo, en Santa Cruz de Guanacaste.
“En apariencia, los guardavidas fueron alertados sobre una persona que presentaba un paro cardiorrespiratorio, por lo que le realizaron las maniobras correspondientes; sin embargo, el hombre falleció en el lugar”, indicó el OIJ.
LEA MÁS: Balean a tres jugadores del equipo campeón de fútbol playa y uno de ellos pierde la vida
De momento, la Policía Judicial no ha confirmado si el hombre falleció producto de un accidente acuático o si hubiera mediado alguna otra situación.