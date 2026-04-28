Sucesos

OIJ llora muerte de jefe judicial que dejó una gran huella en la institución

La Policía Judicial dio a conocer el lamentable deceso este martes

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Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está de luto por la triste muerte de un jefe judicial que dejó una gran huella dentro de la institución.

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Se trata de Wálter Vásquez Salazar, de 72 años, quien era jefe jubilado de la Unidad Canina del OIJ. Su muerte fue dada a conocer por la Policía Judicial por medio de una publicación en su página de Facebook.

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“El Organismo de Investigación Judicial lamenta profundamente el fallecimiento del señor Walter Vásquez Salazar. Nos unimos al dolor de sus familiares y personas cercanas”, publicó el OIJ.

Esta fue la publicación hecha por el OIJ.
Esta fue la publicación hecha por el OIJ. (OIJ/Esta fue la publicación hecha por el OIJ.)
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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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