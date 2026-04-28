OIJ llora muerte de jefe judicial que dejó una gran huella en la institución

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está de luto por la triste muerte de un jefe judicial que dejó una gran huella dentro de la institución.

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Se trata de Wálter Vásquez Salazar, de 72 años, quien era jefe jubilado de la Unidad Canina del OIJ. Su muerte fue dada a conocer por la Policía Judicial por medio de una publicación en su página de Facebook.

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“El Organismo de Investigación Judicial lamenta profundamente el fallecimiento del señor Walter Vásquez Salazar. Nos unimos al dolor de sus familiares y personas cercanas”, publicó el OIJ.