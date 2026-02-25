OIJ no ha logrado identificar a víctimas de balacera en Cañada Sur: un muerto y dos heridos

Tres hombres fueron atacados a balazos la noche del martes en Cañada Sur, en San Sebastián, San José. El violento hecho, cobró la vida de uno de ellos, mientras que otros dos hombres fueron trasladados a un centro médico.

En lo que va del año, las autoriades han atendido varios crímenes en Cañada Sur, en enero hubo 3. (Keyna Calderón/Cortesía)

Según detalló este miércoles el OIJ, las tres víctimas se encontraban en vía pública cuando fueron interceptadas por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Sin mediar palabra, los agresores dispararon en múltiples ocasiones y luego se dieron a la fuga.

En el lugar quedó fallecido uno de los hombres, mientras que los otros dos fueron atendidos por cuerpos de emergencia y llevados al hospital.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, de momento, las tres víctimas no han sido identificadas oficialmente.

El cuerpo fue llevado a la Medicatura Forense y los investigadores esperan interrogar a los heridos en las próximas horas, según como evolucione su estado de salud.