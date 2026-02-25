OIJ recolecta 31 casquillos tras balacera que dejó un fallecido y cinco heridos en Hatillo

Un total de 31 casquillos fueron recolectados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras la balacera ocurrida la tarde del martes en la ciudadela 25 de Julio, en Hatillo, que dejó un fallecido y cinco personas heridas.

La Policía decomisó gran cantidad de casquillos.

El tiroteo se produjo cuando varias personas se encontraban en la calle y fueron abordadas por cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas. Sin mediar palabra, los hombres dispararon en múltiples ocasiones y luego huyeron del lugar.

Producto del ataque, un hombre de apellido Astorga, de 59 años, resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital México, donde falleció poco después. El cuerpo fue levantado por los investigadores en ese centro médico y trasladado a la Medicatura Forense.

Entre los heridos se identificó a un hombre de apellido Navarrete, de 45 años; Reyes, de 23, y Camarra, de nacionalidad nicaragüense, de 37 años, además de otras dos personas que no han sido identificadas.

Algunos fueron llevados inicialmente en vehículos particulares a la clínica Solón Núñez y posteriormente remitidos en ambulancias a hospitales capitalinos.

La cantidad de casquillos localizados en la escena evidencia la intensidad del ataque, muchos vecinos tuvieron que correr para ir a refugiarse a sus casas.

Aunque se presume que se trató de un ajuste de cuentas por territorio, la investigación por el caso apenas empieza.