OIJ vuelve a decomisar animales exóticos que no son originarios de Costa Rica

Un negocio exótico pero ilegal, fue el que descubrieron los agentes del OIJ en Pérez Zeledón.

Las autoridades judiciales allanaron tres comercios en este cantón en el que decomisaron animales en los que no es permitida su venta, dijeron las autoridades judiciales.

LEA MÁS: Así fue como sospechoso de matar a joven mamá trató de desligarse de atroz hecho

Un negocio exótico, pero ilegal fue el que descubrieron los agentes del OIJ en Pérez Zeledón. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Encontraron roedores tipo jerbos, estos se encuentran en zonas áridas de África y Asia.

Además, ranas africanas y tortugas.

LEA MÁS: Escuela de niña que falleció por culpa de supuesto contrabandista de licor publica desgarrador mensaje

“La investigación se inició una vez que los agentes recibieron información que en estos lugares estos animales se estaban comercializando este tipo de animales”, explicaron en la oficina de prensa judicial.

LEA MÁS: Muere querido ciclista con amplia trayectoria en el país

Estos animales fueron entregados al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).