Sucesos

OIJ vuelve a decomisar animales exóticos que no son originarios de Costa Rica

OIJ de Pérez Zeledón allanó tres locales y decomisó animales de África y de Asia

Por Alejandra Morales

Un negocio exótico pero ilegal, fue el que descubrieron los agentes del OIJ en Pérez Zeledón.

Las autoridades judiciales allanaron tres comercios en este cantón en el que decomisaron animales en los que no es permitida su venta, dijeron las autoridades judiciales.

Un negocio exótico, pero ilegal fue el que descubrieron los agentes del OIJ en Pérez Zeledón. Foto: OIJ
Un negocio exótico, pero ilegal fue el que descubrieron los agentes del OIJ en Pérez Zeledón. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Encontraron roedores tipo jerbos, estos se encuentran en zonas áridas de África y Asia.

Además, ranas africanas y tortugas.

“La investigación se inició una vez que los agentes recibieron información que en estos lugares estos animales se estaban comercializando este tipo de animales”, explicaron en la oficina de prensa judicial.

Estos animales fueron entregados al Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

decomiso de roedores tipo jerbosOIJ de Pérez Zeledón
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

