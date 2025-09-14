Onda tropical #30 llega el lunes Costa Rica sube las alertas

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) estableció este domingo alerta amarilla para todo el país por las condiciones lluviosas que afectan el país y que se incrementarán con el ingreso de la onda tropical #30.

Costa Rica está en alerta amarilla por las condiciones del clima (Cortesía/Cortesía)

Don Alejandro Picado, presidente de la CNE, informó que el cambio en las alertas se debe a las últimas informaciones dadas por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

LEA MÁS: Tragedia en el peaje: Hombre muere en terrible choque y mujer lucha por su vida

“Existe mucha inestabilidad atmosférica debido a la zona de convergencia intertropical. Además, para el día de mañana lunes se espera el ingreso de la onda tropical número 30. De acuerdo con la información de los comités de emergencias, ayer sábado se reportaron 60 incidentes”, dijo Picado

La mayoría de las emergencias se dieron en la zona norte, especialmente lLa Fortuna, Guatuso y Upala, esto debido a la saturación del sistema de alcantarillado.

Esta semana estará cargada de aguaceros. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Hacemos un llamado a la población a permanecer vigilantes, ya que la alta saturación de los suelos puede provocar inundaciones y deslizamientos durante este domingo”, dijo Picado.

“La CNE junto con los comités de emergencias nos mantendremos activos o vigilantes, ya que esperamos para esta nueva semana la interacción de varios fenómenos atmosféricos que podrían traer mucha lluvia sobre el territorio nacional”, agregó.

LEA MÁS: Brutal asesinato de hombre despertó a vecinos

El IMN indicó que las condiciones lluviosas se mantendrán.

“Durante este domingo se mantienen condiciones atmosféricas favorables para el desarrollo de aguaceros fuertes y tormenta eléctrica”, indicó.

Los expertos aseguran que lo que influye es la posición de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el sur de Centroamérica y la influencia de una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

LEA MÁS: Tragedia en el peaje: Hombre muere en terrible Tragedia en el peaje: Hombre muere en terrible choque y mujer lucha por su vidachoque y mujer lucha por su vida

Además, las altas temperaturas y las brisas marinas también afectan.