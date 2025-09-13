Sucesos

Operativo por ingreso de la Antorcha de la Independencia deja 20 motos decomisadas y 8 detenidos

Las autoridades también decomisaron 25 placas y se elaboraron 160 boletas por infracciones a la Ley de Tránsito

Por Adrián Galeano Calvo
Motos decomisadas en Puntarenas. Foto: Cortesía
Los decomisos se hicieron durante el operativo por la llegada de la Antorcha de la Independencia. Foto con fines ilustrativos. (Cortesía/Cortesía)

Más de 20 motociclistas que llegaron a ver el ingreso de la Antorcha de la Independencia a nuestro país tuvieron que regresarse a pata a sus casas.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que durante los operativos de seguridad realizados en La Cruz de Guanacaste por el ingreso del fuego patrio, decomisaron 20 motocicletas y 25 placas.

“Se han realizado varios operativos en los que se ha detectado una cantidad importante de motociclistas que han querido ser parte de esta actividad y producto de esto se han realizado detenciones importantes, como el decomiso de 20 motocicletas”, dijo Elder Monge, director regional de la Fuerza Pública de Guanacaste.

Además, en dichos operativos se elaboraron 160 boletas por infracciones a la Ley de Tránsito, se levantaron cuatro informes policiales por diversos hechos y se logró el decomiso de drogas y un arma de fuego.

En total, el operativo permitió la aprehensión de ocho personas, incluyendo: una con orden de captura vigente, una por portación ilícita de arma de fuego y seis personas remitidas a la Policía de Migración por condición migratoria irregular.

Decomiso de motos La Cruz
Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

