Sucesos

Cruz Roja aclara confusión con restaurante donde ocurrió explosión de horno

La Cruz Roja había informado que la explosión ocurrió en Pizza Hut, pero la cadena de restaurantes negó dicho incidente

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El incidente ocurrió la madrugada de este sábado. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

La Cruz Roja aclaró la confusión que se dio relacionada con el incidente en el que inicialmente informaron sobre la explosión de un horno industrial en el local de Pizza Hut de Tibás, el cual dejó como saldo un hombre herido de gravedad.

LEA MÁS: Hombre pierde la vida en aparatoso vuelco de camión en Guanacaste

Luego de que la Benemérita dio a conocer ese reporte, Pizza Hut se pronunció por medio de un comunicado en su perfil de Facebook, negando que los hechos ocurrieran en su local.

Y en efecto dicha cadena de comida rápida estaba en lo correcto, pues horas después la Cruz Roja confirmó que la explosión del horno sí ocurrió, pero en otro local de pizzas con un nombre muy similar, que también está ubicado en Tibás, llamado Pizza Hub.

“En relación con la información que les compartimos esta mañana sobre la atención de una persona con quemaduras en la zona de Llorente, queremos aclarar que, por un error involuntario de redacción, se consignó de forma incorrecta el nombre del establecimiento.

LEA MÁS: Policía muere en choque entre tráiler, carro y motocicleta en ruta 27

El incidente ocurrió en un local llamado Pizza Hub y no en un restaurante de la cadena Pizza Hut”, informó la Cruz Roja. La Cruz Roja Costarricense reitera su compromiso de brindar información precisa y oportuna", indicó la Benemérita.

LEA MÁS: Ciclista falleció en oscuro y peligroso tramo de carretera

En cuanto al hecho, las autoridades informaron que a raíz de la explosión de un horno industrial un hombre de 40 años sufrió quemaduras importantes en cara y cuello, por lo que fue llevado de emergencia al hospital México.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cruz RojaExplosión horno pizzería Tibás
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.