Cruz Roja aclara confusión con restaurante donde ocurrió explosión de horno

La Cruz Roja aclaró la confusión que se dio relacionada con el incidente en el que inicialmente informaron sobre la explosión de un horno industrial en el local de Pizza Hut de Tibás, el cual dejó como saldo un hombre herido de gravedad.

Luego de que la Benemérita dio a conocer ese reporte, Pizza Hut se pronunció por medio de un comunicado en su perfil de Facebook, negando que los hechos ocurrieran en su local.

Y en efecto dicha cadena de comida rápida estaba en lo correcto, pues horas después la Cruz Roja confirmó que la explosión del horno sí ocurrió, pero en otro local de pizzas con un nombre muy similar, que también está ubicado en Tibás, llamado Pizza Hub.

“En relación con la información que les compartimos esta mañana sobre la atención de una persona con quemaduras en la zona de Llorente, queremos aclarar que, por un error involuntario de redacción, se consignó de forma incorrecta el nombre del establecimiento.

El incidente ocurrió en un local llamado Pizza Hub y no en un restaurante de la cadena Pizza Hut”, informó la Cruz Roja. La Cruz Roja Costarricense reitera su compromiso de brindar información precisa y oportuna", indicó la Benemérita.

En cuanto al hecho, las autoridades informaron que a raíz de la explosión de un horno industrial un hombre de 40 años sufrió quemaduras importantes en cara y cuello, por lo que fue llevado de emergencia al hospital México.