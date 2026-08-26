Sucesos

Orlando Aguirre anuncia que no optará por la reelección como presidente de la Corte Suprema de Justicia

El anuncio del actual presidente de la Corte fue dado a conocer la tarde de este miércoles

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Por Adrián Galeano Calvo

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El magistrado Orlando Aguirre dio a conocer un importante anuncio relacionado con su cargo como presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La tarde de este miércoles, por medio de un video enviado por el Poder Judicial, Aguirre anunció que, una vez concluido su periodo como presidente de la Corte, no optará por la reelección.

“Hay decisiones que se toman mirando hacia el pasado, esta la tomo mirando hacia el futuro. La presidencia de la Corte se ejerce por plazos definidos y el mío concluye dentro de pocas semanas. He decidido no presentar nuevamente mi nombre para ocupar esta responsabilidad. Hasta que ese período concluya, ejerceré plenamente mis funciones de presidente”, dijo el magistrado.

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Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia
Aguirre indicó que continuará como magistrado de la Sala Segunda. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pese a que no tiene intención de continuar su mandato como presidente de la Corte Suprema, Aguirre dejó claro que seguirá sirviendo al país como magistrado de la Sala Segunda de la Corte.

En su mensaje, Aguirre aseguró que en su tiempo como presidente de la Corte afrontó un escenario complejo, en el que se enfocó en la defensa de la independencia del Poder Judicial y el debido proceso.

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“Me correspondió presidir la Corte en un tiempo exigente, en el que el Poder Judicial tuvo que aprender a explicarse ante la sociedad y a defender con claridad el lugar que la Constitución le asigna”.

Aguirre, de 83 años, asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el 26 de setiembre del 2022 y trabaja en el Poder Judicial desde el año 1976.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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