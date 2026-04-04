Sucesos

Otra emergencia acuática pone a correr a las autoridades, esta vez en playa Bejuco

Tragedias en la playa activan búsqueda y rescate por aire y tierra este viernes

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Por Alejandra Morales

Un accidente acuático en playa Bejuco puso en alerta a las autoridades este sábado, luego de que se reportara a una persona siendo arrastrada por el mar.

Los recursos en el sitio confirmaron la situación y se activaron de inmediato los equipos de rescate, según informó la Cruz Roja Costarricense.

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Tragedias en la playa activan búsqueda y rescate por aire y tierra este viernes. Foto: Archivo/con fines ilustrativos

Mientras tanto, en playa Manuel Antonio, Quepos, este viernes ocurrió otra tragedia acuática, donde las autoridades mantienen un operativo activo de búsqueda y rescate tanto por aire como por tierra para localizar a la persona afectada.

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Las autoridades hacen un llamado a la población a extremar las precauciones al ingresar al mar, sobre todo en zonas con corrientes peligrosas o oleaje intenso, y a seguir las indicaciones del personal de rescate.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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