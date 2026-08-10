Padre e hijo murieron en incendio en Pavas cuando esperaban celebrar un gran logro del joven

Eduardo Pérez Badilla, de 66 años, y su hijo Eidan Pérez Monge, de 14 años, tenían una ilusión para este 2026, la cual terminó apagándose de la forma más dolorosa.

El adolescente esperaba celebrar su graduación de noveno año, pero la muerte los sorprendió durante la madrugada de este lunes 10 de agosto.

Padre e hijo fallecieron atrapados dentro de su propia casa, en Metrópolis II de Pavas, San José, durante un incendio que se reportó pasada la 1 a.m.

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Las autoridades investigan las causas del incendio en la vivienda de Metropolis II, en Pavas. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

La muerte de Eidan provocó, además, el dolor de la comunidad educativa del colegio Rincón Grande, donde cursaba sus estudios.

El centro educativo publicó una esquela para lamentar la muerte de su alumno y acompañar a sus familiares en este difícil momento.

“El personal docente y administrativo del colegio Rincón Grande expresa sus sinceras condolencias. Alumno de nuestro colegio, por quien unimos nuestras voces en oración por el eterno descanso”, señala parte del mensaje publicado por la institución.

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Las autoridades sacaron una gran cantidad de materiales que mantuvieron las llamas encendidas en la casa. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Eidan tenía apenas 14 años y se encontraba en un año importante de su vida académica. La graduación de noveno representaba una de esas metas que esperaba alcanzar junto a su familia.

Sin embargo, la madrugada de este lunes, un incendio dentro de la vivienda acabó con la vida del adolescente y de su padre.

La emergencia ocurrió en Metrópolis II, Pavas, donde los cuerpos de emergencia trabajaron para controlar las llamas y posteriormente realizar las labores de búsqueda dentro de la estructura.

El caso dejó consternados a familiares, vecinos y compañeros de colegio, quienes ahora enfrentan la pérdida de un adolescente que tenía por delante sus estudios y una celebración que ya no podrá vivir.

La tragedia también se suma a las cifras de incendios que han cobrado vidas en el país. En lo que va de 2026 se contabilizan 648 incendios en estructuras y 15 personas fallecidas por este tipo de emergencias.