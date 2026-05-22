Padre y joven hijo son sospechosos de participar en un millonario negocio ilegal

Un padre y su joven hijo fueron detenidos como sospechosos de formar parte de un millonario negocio ilegal que terminó por ponerlos en aprietos judiciales.

A los sospechosos los identificaron con el apellido Campos, de 45 y 20 años.

Junto a ellos también fue detenida una mujer de apellido Herrera, de 37 años, así como otros tres hombres de apellidos Jirón, de 39 años; Montano, de 49 años, y Ramírez, de 20 años.

Todos figuran como sospechosos del delito de robo de combustible.

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Las autoridades decomisaron 58 estañones. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Alerta permitió descubrir el caso

La captura ocurrió este jueves 21 de mayo, cerca de las 10:20 p. m., luego de que agentes del OIJ de Batán recibieran una alerta sobre movimientos sospechosos en una propiedad ubicada en B-Line.

Según la información judicial, en el lugar aparentemente cargaban vehículos con estañones llenos de combustible que, en apariencia, habría sido robado de Recope.

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Vehículos despertaron sospechas

La Fuerza Pública localizó una microbús con características de interés y otro vehículo que aparentemente funcionaba como escolta.

Dentro de los automóviles observaron varios estañones.

“Los agentes lograron encontrar un camión que habría salido de este mismo lugar e ingresó a otra propiedad. Coordinaron con la Fiscalía para realizar allanamientos y terminaron pasada la medianoche”, señalaron desde la oficina de prensa del OIJ.

Un padre y su joven hijo fueron detenidos como sospechosos de participar en un millonario negocio ilegal que terminó por ponerlos en aprietos judiciales en B-line e Batán. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Decomisaron decenas de estañones

Durante los operativos, las autoridades decomisaron 58 estañones, mangueras de gran extensión, un generador eléctrico, herramientas y otros artículos que ahora forman parte de la investigación.

El caso continúa bajo investigación judicial para determinar el alcance total de las operaciones y la posible participación de más personas.