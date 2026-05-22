Cámara grabó el aterrador estruendo de balacera en la que asesinaron a un conductor en Tibás

Un impactante video grabado por una cámara de seguridad revela la intensidad de la balacera con la que fue asesinado un joven conductor la noche de este jueves en Tibás, San José.

El video fue dado a conocer por la página Accidentes de Costa Rica y aunque en este no se observa el ataque, sí se escuchan los múltiples disparos que los sicarios desataron para acabar con la vida de un joven de apellidos Campos, de 26 años.

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Cámara grabó balacera con la que asesinaron a conductor en Tibás

En la grabación se alcanzan a escuchar más de 15 disparos y lo que se observa es cómo otros conductores huyen apresuradamente de la escena ante el temor de ser alcanzados por uno de los balazos.

Este crimen ocurrió a eso de las 10 p.m. de este jueves en San Juan de Tibás, aproximadamente 800 metros al oeste de la municipalidad de ese cantón.

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Según el OIJ, el crimen fue cometido por dos sujetos en motocicleta que, en apariencia, iban siguiendo a Campos.

Así quedó el carro en el que viajaba Campos. Foto Facebook Special Protection. (FAacebook/Así quedó el carro en el que viajaba Campos. Foto Facebook Special Protection.)

“Según el reporte preliminar, esta persona viajaba en un carro cuando fue interceptada por dos sujetos en motocicleta, quienes aparentemente lo siguen mientras que, por razones que se desconocen, le dispararon en reiteradas ocasiones. El ofendido perdió el control de su vehículo y chocó contra un poste, resultando fallecido en el sitio”, detalló el OIJ.

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En cuanto a los sicarios, estos lograron darse a la fuga pese al amplio operativo que las autoridades realizaron en los alrededores.

De momento la Policía Judicial no ha determinado cuál sería el móvil de este homicidio, pero por cómo se dieron los hechos no se descarta que pudiera tratarse de un presunto ajuste de cuentas.