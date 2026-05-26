Papá de dos hijas salió de jugar fútbol y murió en violento choque en Muelle de San Carlos

Un hombre de 34 años perdió la vida la noche de este lunes en un fatal accidente de tránsito ocurrido en Muelle de Florencia de San Carlos.

Los hechos ocurrieron a 100 metros al norte del salón comunal de la zona.

Brian Soto falleció en un accidente en San Carlos (Cortes/Cortesía)

El hecho se registró alrededor de las 11:05 p.m., cuando la motocicleta en la que viajaba la víctima derrapó, se salió de la vía y terminó impactando violentamente contra una caja de registro de cemento.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja, cuyos socorristas confirmaron que el conductor ya no presentaba signos vitales en la escena.

La víctima fue identificada como Brian Soto.

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Soto trabajaba como pistero en una gasolinera de Muelle y regresaba de jugar un partido de fútbol con sus compañeros. Él iba rumbo a su casa en San Gerardo de Pocosol.

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El hombre, quien era padre de dos hijas, era vecino de Pocosol.

El caso quedó a cargo de las autoridades judiciales, quienes mantienen la investigación para determinar con precisión las circunstancias que provocaron el fatal accidente de tránsito.