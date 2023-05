Papá de joven asesinada: “Es duro oír a los niños preguntar por su mamá y no oír la voz de ella”

María Fernanda Quesada Gutiérrez fue asesinada a puñaladas por su esposo en Garita Nueva de Tamarindo, en Santa Cruz, Guanacaste. (Tomada de Facebook)

Este lunes dio inicio el juicio por el femicidio de María Fernanda Quesada Gutiérrez, de 28 años, quien perdió la vida, al parecer, a manos de su propio esposo, un hombre de apellidos Rovira Vargas, de 40 años.

El debate inició en horas de la mañana en los tribunales de justicia de Santa Cruz, en Guanacaste, y entre los presentes estuvo don Mauricio Quesada, el padre de María Fernanda, quien explicó que él y su familia tienen la esperanza de que Rovira reciba el mayor castigo por este crimen.

“Lo que esperamos nosotros de este juicio es que se haga justicia por mi hija, justicia por mis nietos, esperamos que a este sujeto lo condenen con la pena mayor, no esperamos otra cosa, lo que queremos es justicia por ella”, indicó.

El crimen que dio pie a este juicio ocurrió la noche del 3 de marzo del 2022 en La Garita Vieja de Tamarindo, Guanacaste, cuando Rovira llegó a buscar a María Fernanda, irrespetando las medidas de protección que el Juzgado de Contravención de Carrillo había dictado a favor de la joven, a raíz de una denuncia por violencia doméstica.

Rovira es acusado por el femicidio de su esposa, con quien tuvo un hijo que actualmente tiene 4 años. Foto Guana Noticias.

Al parecer, el hombre atacó a Quesada con un cuchillo de cocina, hiriéndola mortalmente en la cabeza y en la espalda.

Ella falleció en la cocina, cerca del desayunador. Según el OIJ, el sospechoso fue quien llamó al 9-1-1 para alertar sobre lo sucedido.

Quesada contó que su vida y la de su familia ha cambiado muchos desde la muerte de María Fernanda, especialmente la de las dos hijos de ella, un niño de 10 años y un chiquito de 4, este último también es hijo de Rovira.

“Ha sido un tiempo muy duro, sinceramente, saber que ella ya no está, que no va a llegar a la casa, oír a los niños preguntar por su mamá, no oír la voz de ella, sinceramente ha sido muy duro para la familia”, destacó.

Por su parte Javier Campos Villegas, abogado que representa a Rovira, dijo que, en su opinión, la acusación en contra de su cliente no es correcta y eso lo va a demostrar durante el juicio.

“Evidentemente es un caso bastante complejo, que tiene muchas implicaciones de diversas formas, pero la idea obviamente de nuestra parte como abogado defensor es demostrar que la acusación, por lo menos la hipótesis o la teoría que ellos tienen no es así, no es como lo plantean”, indicó.