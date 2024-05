Rolando Fonseca soltó el filazo: “El problema de Herediano es Jafet Soto”

Rolando Fonseca, uno de los exjugadores más importantes de Costa Rica, fue claro y tajante este lunes en el programa de Teletica Radio cuando se dedicó a analizar al Herediano.

Rolando Fonseca (Pantallazo )

El Team perdió este sábado ante Pérez Zeledón 1 a 0, en el estadio Municipal de Pérez Zeledón y le facilitó las cosas para que Saprissa tomara el liderato al día siguiente en su visita al Lito Pérez, donde triunfó 2-0.

Fonseca expresó que el problema del Herediano es Jafet Soto y argumentó su punto de vista. Primero dijo que de los 28 puntos que ganó el Herediano en la primera vuelta, quince fueron ganados por Jafet Soto (en realidad fueron trece) y que el presidente de Fuerza Herediana y gerente deportivo fue quien dejó armado al equipo.

Rolo dijo que los jugadores tienen lealtad y respeto hacia Soto, quien los contrata y es el que tiene la papa en la mano dentro del club, por lo que cuando llega otro técnico, el compromiso no es el mismo.

LEA MÁS: Saprissa da información a cuentagotas con respecto a la recuperación de Ricardo Blanco

Fonseca recordó que Jafet dirigió prácticamente los primeros cinco partidos del torneo, mientras se le solucionaba la situación de permiso de trabajo a Héctor Altamirano, el técnico florense.

La incidencia de Jafet Soto en el Herediano hace daño, según se interpreta de lo que dice Rolando Fonseca. (Alonso Tenorio)

El mexicano pudo debutar en el banquillo ante Cartaginés, con triunfo de 3 a 1. En los primeros cinco partidos, ganó cuatro y perdió uno.

“El problema de Herediano, hoy se llama Jafet Soto. ¿Por qué?, porque el jugador le rinde a Jafet y no le rinde a los demás técnicos. El jugador llega y en el ámbito futbolístico decimos, ¿a quién respaldo, al que me contrató, al que me trata bien?, eso es un problema porque llega otro técnico y se vuelve emocional (el equipo).

Rolo puso de ejemplo el desplante de John Jairo Ruiz, expulsado en el partido, contra el técnico al finalizar el partido. “¿Usted cree que eso se lo hubiera hecho a Jafet Soto? No se lo hace”, dijo.