“Voy a tratar de contactar a la mamá de Allison, pero voy a esperar que pasen algunos días porque la depresión me está matando. Hoy (este lunes) me levanté bien positivo, vi el día muy bonito, quería cortar el zacate o ponerme a hacer algo, pero vi una foto que puso una tía de Luany y eso me volvió a derrumbar”, dijo.