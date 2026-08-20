Axel Leandro Gómez, de 21 años, murió la noche del miércoles en un accidente de motocicleta sobre Circunvalación, cerca del Parque de La Paz, en San José.

Apenas 80 días antes, su papá, Orlando Alonso Leandro, de 45 años, también había perdido la vida en un accidente de moto en Cariari de Pococí.

La familia de Axel enfrenta ahora un doble dolor, pues en menos de tres meses perdió a dos de sus integrantes en accidentes relacionados con motocicletas.

El joven murió a las 11:05 p. m. del miércoles 19 de agosto, cuando viajaba en motocicleta por las cercanías del Parque de La Paz.

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Axel Leandro falleció el 19 de agosto del 2026 cerca del parque de La Paz, San José al perder el control de la moto. Foto: Cariari Informa (Cariari Informa /Cariari Informa)

De acuerdo con la información preliminar, Axel habría perdido el control de la motocicleta tras lo cual derrapó. En apariencia, chocó contra una baranda divisoria de la carretera y, debido al impacto, cayó sobre la vía.

El joven sufrió múltiples golpes y cuando los socorristas de la Cruz Roja llegaron al sitio, ya no presentaba signos vitales.

La emergencia fue atendida por los cuerpos de socorro poco después de las 11 p. m.

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Un motociclista perdió la vida la noche de este miércoles 19 de agosto luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en San Sebastián, San José, cerca del parque de La Paz. Foto: ANI (ANI/ANI)

El accidente que sufrió su papá

La muerte de Axel ocurrió apenas 80 días después de la de su papá, Orlando Alonso Leandro.

Orlando sufrió un accidente de motocicleta el 31 de mayo de 2026 en la carretera que comunica Campo 2 con Las Vegas, en Cariari de Pococí.

Papá e hijo murieron en circunstancias similares con solo 80 días de diferencia. Orlando Leandro murió en Pococí el 31 de mayo del 2026 y su hijo Axel Leandro falleció el 19 de agosto del 2026 cerca del parque de La Paz, San José. Foto: Cariari Informa (Cariari Informa /Cariari Informa)

En aquella ocasión, el padre de Axel también perdió la vida como consecuencia del accidente.

Ahora la familia vuelve a enfrentar una pérdida relacionada con una motocicleta, esta vez la de Axel, quien tenía apenas 21 años.

Las circunstancias exactas que provocaron ambos accidentes son distintas y serán determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

La muerte de Axel enluta nuevamente a una familia. Trascendió que era un joven con muchos deseos de superación.