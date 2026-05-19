Papá fue reportado como desaparecido y un guindo de 60 metros escondía la peor noticia

La angustiosa búsqueda de un padre de familia terminó de la peor manera para sus seres queridos, luego de que el hombre fuera encontrado sin vida tras haber sido reportado como desaparecido.

La víctima fue identificada como Víctor Manuel Murcia Contreras, de 38 años.

De acuerdo con el OIJ, el hallazgo ocurrió este lunes 18 de mayo a eso de las 5 p. m., cuando recibieron el reporte sobre una persona fallecida ubicada en un guindo de aproximadamente 60 metros, a la orilla de un río, en Pacayas de Cartago.

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Víctor Manuel Murcia Contreras, de 38 años, fue reportado como desaparecido el lunes 18 de mayo del 2026 y lo encontraron sin vida en un guindo de 60 metros en Pacayas de Cartago. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Grupo de búsqueda dio aviso a la familia

Según detallaron las autoridades judiciales, el cuerpo fue localizado por un grupo de búsqueda que posteriormente alertó a los familiares.

“Se trata de un hombre que fue reportado como desaparecido y fue localizado por un grupo de búsqueda el cual dio aviso a sus familiares”, indicaron en el OIJ.

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La escena fue atendida por agentes judiciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la Morgue Judicial.

OIJ investiga qué ocurrió

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del hombre.

Murcia es oriundo de Cervantes de Alvarado, Cartago y de acuerdo con las autoridades es papá de una adolescente de 16 años y una adolescente de 12 años.

No trascendieron detalles sobre cuánto tiempo llevaba desaparecido ni las condiciones en las que fue encontrado.