Papá lleva casi 3 años esperando justicia por homicidio de su hija: “Es un legítimo infierno”

La familia de Shirley sigue esperando que se haga justicia por su muerte. Foto: Cortesía de Angie Lucía Pérez. (Cortesía de Angie Lucía Pérez)

El próximo 22 de abril se cumplirán 3 años desde que don Eladio Pérez Artavia enterró a su amada hija Shirley Pérez Barrientos. Para él ese tiempo ha significado un verdadero infierno.

La ausencia de Shirley, de 28 años, es un dolor que su papá carga a diario y como si este no fuera suficiente también se le suma un enorme sentimiento de abandono, pues Pérez considera que las autoridades no están interesadas en que se haga justicia por el atroz homicidio de su hija.

“Como no se trata de narcotraficantes no les interesa; además, la que mataron fue la hija de un simple campesino, no fue la hija de un millonario”, dijo el señor.

“Estamos viviendo legítimo infierno, han sido problemas, ha sido de todo y la desesperación de no saber qué pasó”. — Eladio Pérez, papá de Shirley.

La vida de don Eladio y su familia cambió para siempre la madrugada del 22 de abril del 2020, pues ese día hallaron el cuerpo de Shirley dentro de una poza en Quebrada Azul de Florencia, en San Carlos. Ella estaba maniatada y con un bulto lleno de piedras encima.

Al parecer, Shirley, quien era madre de dos niñas de 13 y 9 años, y un chiquito de 5 años, habría sido sacada por la fuerza de su vivienda mientras se encontraba durmiendo.

Por este caso, en enero del 2021, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al esposo de Pérez, apellidado Navarro Alvarado; sin embargo, este fue dejado en libertad sin medidas cautelares a los pocos días.

En una anterior entrevista con La Teja, don Eladio dijo que él dudaba mucho que su yerno hubiera sido quien cometió el horrible crimen y hasta el día mantiene esa posición.

Lo ven como sospechoso

Pérez explicó que no hay un solo día en el que no piense en su hija, por eso es que ha hecho hasta lo imposible para saber cómo avanza el caso por su homicidio; no obstante, todos sus esfuerzos han topado con pared hasta el punto de que le han dicho que él podría ser investigado por el crimen.

Don Eladio dijo sentirse abandonado y hasta ignorado por las autoridades. Cortesía de la familia.

“Al día de hoy no he recibido ningún informe de nada y no se me va a dar, porque, según ellos, yo también soy un sospechoso por la muerte de mi hija. Para ellos yo soy sospechoso desde el primer día.

“Lo último que me dijo el fiscal es que yo debía presentar una denuncia como afectado por la muerte de mi hija para que me den información, porque si no no me dice nada. Mi otra hija ya había presentado una denuncia de ese tipo, pero volvemos al mismo caso, nunca hay nada”, explicó don Eladio.

“El OIJ ha demostrado su desinterés por el caso de mi hija, y eso lo sostengo ante quien sea”. — Eladio Pérez, papá de Shirley.

En cuanto a su yerno, Pérez tiene serias dudas de que este sea el responsable por la muerte de su hija, pues el crimen fue cometido durante la madrugada, y a esa hora Navarro, supuestamente, se encontraba trabajando en un ingenio en Quebrada Azul; incluso, al parecer, hay grabaciones en donde se le observa en su trabajo.

“Cuando detuvieron a mi yerno siento que fue como un desquite conmigo, porque yo empecé a presionarlos (al OIJ) con la prensa, eso fue como para decir que estaban haciendo algo.

“Cuando yo hablé con el investigador este me reclamó que la prensa los estaba presionando, sus palabras fueron: ‘La verdad es que el primer sospechoso es el esposo, nos podemos ir por ahí'; o sea, no tenían pruebas de eso”, detalló Pérez.

Desilusionado

Ante todas estas situaciones, Pérez dijo que ya no encuentra qué hacer, pues se siente abandonado por las autoridades. Sin embargo, aseguró que no descansará hasta que el o los responsables de la muerte de Shirley sean castigados por lo que le hicieron.

Shirley habría sido sacada por la fuerza de su casa durante la madrugada. Fotos de Édgar Chinchilla (edgar chinchilla)

“Estas situaciones a mí me van desilusionando del Poder Judicial, cada día me convencen más, no de su incompetencia sino de su desinterés, porque capacidad y preparación tienen de sobra, pero el desinterés también les sobra.

“Una maldición ha sido este tiempo, deseando encontrar quién fue el que le hizo eso a mi hija, lo que más duele es que la ley de este país no cumple”, explicó.

Ante esta situación, La Teja consultó al OIJ sobre el estado actual de la investigación por el homicidio de Shirley y vía correo electrónico respondieron lo siguiente:

“Buenas tardes, me indican que el caso ya fue remitido al Ministerio Público, por lo que para mayores detalles debe consultar en dicha entidad judicial”.

La misma consulta fue hecha por este medio al Ministerio Público, en donde se indicó que ya estaba siendo tramitada; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Familia muy dolida

Don Eladio dijo que toda su familia está sufriendo mucha por esta situación, pero los más afectados han sido los hijos de Shirley, pues a su corta edad deben hacerle frente a la dura situación de crecer sin tener a su mamá al lado.

“La hija mayor siempre se lamenta de que ella estaba dormida y no pudo despertarse para ayudar a la mamá ese día; el bebé no se acuerda de su mamá, porque tenía poco más de un año, y la otra chiquita me dice que ella quería mucho a mami, que le hace mucha falta”, contó Pérez.