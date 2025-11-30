Pareja es atacada a balazos dentro de su carro por presuntos asaltantes en Grecia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Grecia investiga un violento incidente en el que una pareja resultó herida a balazos la madrugada de este domingo en el sector de Cooperativa, en San Roque de Grecia.

Una pareja fue atacada a balazos en Grecia. (Cruz Roja)

Las víctimas son un hombre de apellido Calvo, de 37 años, quien recibió heridas en la mano derecha y en la zona de los hombros, y una mujer de apellido Barrantes, de 48 años, quien resultó herida en la pierna derecha. Ambos fueron trasladados al Hospital San Francisco de Asís en Grecia.

Según la versión preliminar del OIJ, la pareja estaba dentro de un vehículo estacionado en la vía pública cuando al menos cuatro hombres se aproximaron aparentemente, con la intención de asaltarlos.

LEA MÁS: Llamada anónima permitió hallar una cabeza semienterrada en Liberia

En medio del intento de robo, los agresores dispararon contra las víctimas y luego huyeron del lugar sin lograr despojarlos de ninguna pertenencia.

Los agentes del OIJ recolectaron indicios balísticos en la escena, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis. El caso continúa en investigación con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con los presuntos responsables.

LEA MÁS: Modelo busca desesperadamente a su hija de 14 años desaparecida