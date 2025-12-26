Paseo terminó en tragedia para la familia de un hombre que visitaba playa Palo Seco en Parrita

Un fatal accidente acuático en playa Palo Seco, en Parrita dejó a un hombre de aproximadamente 43 años sin vida.

A las 3:31 p. m. de este jueves 25 de diciembre, la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por medio del sistema 9-1-1, en la que señalaban que la víctima era arrastrada por las olas.

Cruz Roja atendió la emergencia la tarde de este 25 de diciembre en Parrita. Foto: Cruz Roja/Ilustrativa (Cruz Roja)

El personal de emergencias atendió a la víctima; sin embargo, tras minutos de primeros auxilios, fue declarado sin vida en la escena.

Playa Palo Seco es un sector conocido por sus fuertes corrientes, por lo que las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones al ingresar al mar, especialmente durante la época de vacaciones.

