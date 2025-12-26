Sucesos

Paseo terminó en tragedia para la familia de un hombre que visitaba playa Palo Seco en Parrita

Cruz Roja atendió la emergencia la tarde de este 25 de diciembre en Parrita

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un fatal accidente acuático en playa Palo Seco, en Parrita dejó a un hombre de aproximadamente 43 años sin vida.

A las 3:31 p. m. de este jueves 25 de diciembre, la Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia por medio del sistema 9-1-1, en la que señalaban que la víctima era arrastrada por las olas.

LEA MÁS: Nuevos detalles salen a la luz tras el triple homicidio en Nochebuena en Parrita

Tres hombres fueron rescatados con vida y una joven de 19 años ya estaba fallecida. Foto: Cruz Roja
Cruz Roja atendió la emergencia la tarde de este 25 de diciembre en Parrita. Foto: Cruz Roja/Ilustrativa (Cruz Roja)

El personal de emergencias atendió a la víctima; sin embargo, tras minutos de primeros auxilios, fue declarado sin vida en la escena.

Playa Palo Seco es un sector conocido por sus fuertes corrientes, por lo que las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones al ingresar al mar, especialmente durante la época de vacaciones.

LEA MÁS: Mujer de 50 años perdió la vida tras ser atropellada en Puntarenas

LEA MÁS: OIJ investiga muerte de dos adultos mayores encontrados dentro de su casa en San José

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
ahogado en playa Palo SecoPalo Seco de Parritaaccidente acuático
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.