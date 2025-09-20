Paso de la onda tropical #31 mantiene al país en alerta por los suelos saturados

La onda tropical #31 se acerca a Costa Rica y las autoridades piden estar alerta debido a que muchos suelos están saturados.

En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) señalaron que para este fin de semana predominarán los vientos del oeste, lo que favorecerá mayor nubosidad en las mañanas sobre las regiones del Pacífico.

Después del paso de la onda tropical, los vientos disminuirán las lluvias en el Valle Central y en el Pacífico. (Canva /Canva)

“En estos días, la Zona de Convergencia Intertropical se desplazará hacia el centro de Centroamérica, reduciendo su influencia directa sobre Costa Rica. Por esta razón, las precipitaciones estarán principalmente asociadas a factores locales, especialmente a la interacción de la brisa marina y temperaturas cálidas, que favorece la formación de nubes y lluvias por las tardes”, dijeron en el IMN.

Entre la tarde del domingo 21 de setiembre y la madrugada del lunes, se espera el paso de la onda tropical #31, la cual reforzará las lluvias en gran parte de Costa Rica.

Después del paso de esta onda, proyectan un aumento en la velocidad del viento alisio, lo que disminuiría las lluvias en el Valle Central y en la vertiente del Pacífico.

