PCD golpea narcomenudeo que afectaba alrededores de basílica en Cartago, padre e hijo se fugaron

La Policía de Control de Drogas (PCD), en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico y Crimen Organizado, realiza esta mañana 11 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Cartago, con el objetivo de desarticular tres bandas de narcomenudeo que operaban en la zona.

Según información preliminar, se espera la detención de los presuntos cabecillas de estos grupos criminales. Uno de ellos ya se encuentra descontando prisión por causas relacionadas con narcotráfico.

Las estructuras delictivas controlaban áreas estratégicas como el centro de Cartago, incluyendo los alrededores del mercado central y la basílica, así como sectores de Paraíso, Oreamuno y Tobosi.

Las autoridades tienen previsto capturar al menos a 12 personas que colaboraban en la venta y distribución de droga en estas comunidades.

Padre e hijo se fugaron en allanamientos por narcomenudeo en Cartago (MSP/MSP)

Durante uno de los allanamientos, dos sospechosos lograron escapar. Se trata de Jeffrey Francisco Carrasco Redondo, alias “Epy”,y Ariel Fabricio Carrasco Amador, quienes son buscados por las autoridades; si los ve, llame al 911.

LEA MÁS: Madre de obstetra asesinada en Limón narra cómo dos balas apagaron la vida de su única hija

Dos hombres se fugaron en allanamientos por narcomenudeo en Cartago (MSP/MSP)

El operativo cuenta con el apoyo de la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de la Presidencia, la Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

LEA MÁS: Tiroteo en Oreamuno separa a gemelos de 16 años: uno murió y el otro está grave