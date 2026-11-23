La Policía de Control de Drogas (PCD) está realizando este lunes un operativo en San Sebastián, San José, para desmantelar una banda narco que opera en la zona.

De acuerdo con dicho cuerpo policial, se están llevando a cabo cinco allanamientos en la comunidad de San Sebastián.

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En el operativo se están realizando 5 allanamientos en Cañada Sur. Foto MSP. (MSP/Operativo PCD en Cañada Sur. Foto MSP.)

“El operativo tiene el propósito de desarticular una organización de narcomenudeo que opera en la zona. La acción policial es apoyada por la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal”.

Trascendió que hasta este momento los agentes antidrogas habrían detenido al menos a dos sospechosos, entre los que estaría un hombre apellidado Reyes, quien sería el presunto líder del grupo criminal.

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La investigación habría iniciado hace 6 meses. Foto MSP. (MSP/Operativo PCD en Cañada Sur. Foto MSP.)

La investigación contra esta organización inició hace más de seis meses y, según las autoridades, en ese momento la banda, al parecer, era liderada por otro hombre, pero este fue asesinado meses atrás en Cartago, por lo que Reyes habría asumido la cabeza de la estructura.

La PCD tiene como objetivo la detención de otros sospechosos y el decomiso de evidencia de importancia para el caso.