Peligro de explosión obliga a evacuar zona afectada por incendio en fábrica de gas en Santa Ana

El incendio ocurrió en la empresa Blue Flame, en Pozos de Santa Ana. (cortesía /cortesía)

Un incendio de grandes proporciones obligó a los cuerpos de emergencia a tomar una fuerte decisión la noche de este sábado en Pozos de Santa Ana, luego de que una fuga de Gas Licuado de Petróleo (GLP) provocara una peligrosa situación en una empresa de la zona.

La emergencia se presentó en la empresa Blue Flame, donde el escape de gas generó un incendio que movilizó múltiples unidades de bomberos, ambulancias y otros recursos de atención.

Unidades de emergencia trabajan en el lugar. (Bomberos/Bomberos)

Debido al riesgo de explosión, las autoridades decidieron evacuar a las personas que se encontraban en un radio de 500 metros alrededor de la empresa, como medida preventiva para proteger a vecinos y trabajadores.

La situación también está afectando el tránsito, ya que la emergencia tiene impacto en la ruta 27 y en varias vías cercanas, mientras los equipos de rescate trabajan para controlar el fuego y asegurar el área.

Según la información brindada por los cuerpos de emergencia, en el lugar también se reportaron varias personas afectadas por inhalación de humo, por lo que fue necesario movilizar ambulancias básicas y unidades de soporte para atender a los pacientes.

Los equipos continúan trabajando en la zona con varios vehículos operativos mientras intentan controlar el incendio y reducir los riesgos provocados por la fuga de gas.