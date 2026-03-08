Gran incendio por fuga de gas en empresa de Santa Ana moviliza a bomberos y ambulancias

Así se ve el incendio en Santa Ana. cortesía (cortesía )

Un incendio de grandes proporciones encendió las alarmas la noche de este sábado en Pozos de Santa Ana, luego de que una fuga de gas licuado de petróleo (GLP) provocara una emergencia en una empresa de la zona.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, la alerta por la situación ingresó a las 9:09 de la noche, lo que activó de inmediato un amplio despliegue de recursos hacia el lugar.

La emergencia se presentó en la empresa Blue Flame, ubicada en Santa Ana, específicamente en el sector de Pozos, donde los bomberos atienden un incidente catalogado como materiales peligrosos debido al escape del gas.

El incendio de gran magnitud, obligó a movilizar múltiples unidades para intentar controlar las llamas y evitar que la situación sea peor.

En medio de la emergencia, la Cruz Roja también reportó que varias personas resultaron afectadas por la inhalación de humo, por lo que al sitio fueron enviadas ambulancias para atender a los pacientes.

cortesía (cortesía /cortesía)

Los equipos de emergencia trabajaban en el lugar tratando de controlar el incendio, asegurar el área y evitar riesgos mayores debido al gas que se encuentra en el aire.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las labores para manejar la situación y determinar el alcance de los daños provocados por el fuego.