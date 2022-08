Pistero que evitó explosión en gasolinera: “mis hijos están contentos de ver mi accionar”

Marco Aurelio Arias, de 58 años, es el valiente pistero que evitó una tragedia en la gasolinera Blanfer de Vuelta de Jorco de Aserrí, gracias a que usó un extintor para apagar las llamas que salían de un carro.

Él tiene 13 años de ser pistero y esta es la primera vez que se enfrenta a una explosión.

“No sentí miedo en ningún momento. A medida que iba pasando todo pues si vi que no se extinguió la llama y pensé ‘esto me va a explotar aquí’, pero de reojo vi las luces de emergencia... Pensaba que si explotaba, quizás no era mucho lo que podía pasar, pensaba: ‘ya estoy aquí tengo que darle fin a esto’, no podía echarme para atrás”, señaló don Marco.

Marco Aurelio Arias, de 58 años, es el valiente pistero de Vuelta de Jorco de Aserrí. Foto: Para La Teja

Esta situación ocurrió el martes pasadas la 1:00 de la tarde y en un video se ve el actuar rápido del pistero. Esta acción ha llenado de orgullo desde su familia, hasta los patronos del valiente hombre.

“Muchas personas están sorprendidas y me han felicitado. Mi familia, mis hijos están contentos de ver el accionar mío, he recibido felicitaciones por todo lado cuando ando en la calle, de mis patrones también al ver la actitud en ese momento”, asegura.

Don Marco asegura además que también hubo un trabajo en equipo de los demás compañeros.

“Pablo Chavarría, otro compañero, venía de adentro y traía un extintor, también otro muchacho accionó el botón de emergencia para que no pasara a más, otro puso conos para que no entraran más carros”, relató.

Rápida acción de pistero en gasolinera de Aserrí evitó fatalidad

¡Terrible susto! Carro se incendió dentro de gasolinera

Simulacros le han ayudado

Don Marco mencionó que él estaba de espaldas cuando escuchó el bombazo.

“Estaba de espalda cuando escuché la explosión, me di vuelta y cuando vi el carro estaba en llamas, de inmediato acaté a alcanzar el extintor y accionarlo”.

Él nunca había usado uno durante una emergencia, sin embargo ha estado en simulacros y ha llevado cursos que le dieron el coraje para actuar este martes.

“Solo en simulacros había usado un extintor. Siento que uno debe de estar siempre preparado para una emergencia, máximo que la gasolinera es una bomba de tiempo. He tenido la dicha de llevar varios cursos tanto de primeros auxilios como del manejo de un extinguidor”.

“Además, primero Dios que me iluminó para que actuara de tal manera”, explicó con orgullo.

La acción de Marco Aurelio Arias llena de orgullo a su familia y conocidos. Foto: Para La Teja

Los demás muchachos que estaban en el trabajo son un poco nuevos en estas labores, pero eso no ha impedido que cuenten con una brigada de la cual forma parte don Marco y esta vez aprendieron una gran lección de él.

“Le decía a mis compañeros que lo más importante es Dios que le da a uno la capacidad y segundo estar atentos a una emergencia. Si no sé cómo accionar un extintor, seguro nos quemamos todos, pero yo sabía cómo accionarlo”.

Al final, el carro lo empujaron y luego se lo llevaron remolcado, lo querían encender en la gasolinera, pero don Marco lo impidió.

“Lo iban a encender y les dije: no, no aquí no lo enciendan, intenten encenderlo fuera de la bomba”.

En lo que llevamos del año, se han quemado 507 carros, el 2021 cerró con 498 carros quemados, es decir esa cifra ya se pasó.