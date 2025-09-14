Pistoleros dispararon 17 veces y acabaron con la vida de dos hombres

Dos hombres fueron asesinados la madrugada de este domingo luego de que dos pistoleros dispararan 17 veces contra ellos en San Rafael Arriba de Desamparados, San José.

Dos hombres fueron asesinados a balazos en Desamparados. (Archivo LN/Archivo LN)

El reloj marcaba las 2:49 a. m. cuando las llamadas al 911 informaban de una balacera y dos personas heridas

Al parecer, los vecinos escucharon varias detonaciones y al salir se percataron de lo ocurrido.

La Cruz Roja confirmó que al llegar encontraron a un hombre de entre 30 y 35 años, en la vía pública, quien recibió un balazo en la cabeza y ya estaba fallecido.

Mientras que otro sujeto fue trasladado en un carro particular a la Clínica Marcial Fallas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la mañana de este domingo que el hombre trasladado a la clínica también falleció.

Las víctimas son de apellidos Poveda de 26 años y Aguilar de 28 años.

Según las primeras investigaciones, los jóvenes se encontraban en la calle cuando pasó una moto con dos ocupantes, quienes sin mediar palabra dispararon un montón de veces contra ellos.

Los cuerpos fueron llevados a la Medicatura Forense, y ahora los investigadores buscan esclarecer el caso para dar con los sospechosos del doble homicidio.

Los agentes lograron ubicar 17 casquillos en la escena. Aunque se presume que se trató de un ajuste de cuentas, el caso está en investigación.

Hasta el viernes, el país contabilizaba 604 homicidios.