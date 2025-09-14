Vea las imágenes de las inundaciones que provocaron las fuertes lluvias este sábado

80 casas afectadas y 13 personas rescatadas por el desbordamiento de una quebrada en Escazú (CNE/La Nación)

Fuertes lluvias que azotan gran parte del país provocaron inundaciones en Escazú y San Carlos. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) confirmó que las condiciones lluviosas continuarán en el país durante la noche.

A las 4:20 de la tarde de este viernes se reportaron varios incidentes por inundación en el centro de Escazú; específicamente, en las cercanías del Super El Niño, 75 metros al este, luego de que un río se desbordara por las intensas precipitaciones.

LEA MÁS: Desbordamiento de río deja varias casas inundadas en Escazú

“Se reportan incidentes en La Fortuna de San Carlos por fuertes lluvias y colapso de alcantarillado, afectando caminos, casas y un supermercado. Por su parte, en el Comité Municipal de Emergencias de Escazú reportó inundaciones en el sector de Hulera debido al desbordamiento del río. Otros cantones con reportes son Moravia, Alajuela, La Guácima, Tibás, Guadalupe, Upala, Desamparados, San Ramón, Santa Bárbara, entre otros”, informó la Comisión Nacional de Emergencias.

El IMN informó que la Zona de Convergencia Intertropical, en combinación con una vaguada en niveles altos, está generando condiciones inestables con lluvias y tormenta eléctrica de moderada a fuerte intensidad en distintas partes del país.

Los acumulados más altos de precipitación se registraron en la Zona Norte, seguidos del Valle Central, Caribe Norte y Pacífico Norte, con valores de entre 15 y 60 milímetros en seis horas. En algunos puntos se alcanzaron máximos de 140 mm en La Fortuna de San Carlos, 75 mm en San Joaquín de Flores y 71 mm en Pococí y Pavas.

LEA MÁS: Cierran la ruta 32 por mal tiempo

Noche lluviosa

Las lluvias seguirán en la primera parte de la noche sobre el centro y norte del país, aunque con menor intensidad conforme avancen las horas. También podrían presentarse lluvias aisladas en el Pacífico Central, Pacífico Sur y Caribe Sur, además de bancos de neblina en el Gran Área Metropolitana y zonas montañosas.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del IMN, evitar exponerse a tormentas eléctricas y tener especial cuidado en sectores cercanos a ríos, quebradas y áreas de riesgo.

Fuertes lluvias provocaron desbordamiento de río e inundaciones en Escazú