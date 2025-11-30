Sucesos

Pleito en parqueo de bar terminó con la vida de un hombre en Pococí

El mortal altercado ocurrió en el parqueo de un bar en Pococí

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una violenta pelea entre dos hombres en un parqueo en Pococí que acabó con la vida de uno de ellos.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el homicidio ocurrido el sábado en la comunidad de Palmitos de La Rita de Pococí, donde un hombre de apellido Ramírez, de 33 años, perdió la vida tras un violento incidente.

Según el reporte preliminar, Ramírez se encontraba en el parqueo de un bar cuando inició una discusión con otro hombre. Durante el altercado, el sospechoso habría sacado un arma punzocortante y lo hirió en varias ocasiones.

Cinta amarilla
Un hombre fue asesinado en un parqueo en un bar en Pococí (Juan R. Costa)

El hombre herido logró ingresar herido al bar y tras pedir ayuda cayó en el suelo, él fue trasladado en un vehículo particular hacia el hospital de Guápiles. Sin embargo, a unos 3,5 kilómetros del centro médico, se encontraron con una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos confirmaron que Ramírez ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Pareja es atacada a balazos dentro de su carro por presuntos asaltantes en Grecia

El hombre tenía las heridas en el brazo izquierdo y en el costado izquierdo del cuerpo.

LEA MÁS: Llamada anónima permitió hallar una cabeza semienterrada en Liberia

Los agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y mantienen la investigación abierta para identificar y ubicar al responsable de este crimen.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
pococíhomicidioPalmitosLa Rita Pococícrimenpelea en parqueo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.