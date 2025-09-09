Policía captura a peligroso miembro de banda enemiga del Diablo

La Policía logró la captura de un hombre de apellido González que, según la Policía, es integrante de la agrupación criminal conocida como Los Curry, una de las más violentas y peligrosas de Limón.

Capturan a uno de los miembros de la banda de Curry (Cortes/Cortesía)

La captura se realizó la noche de este lunes en el centro de Limón durante un operativo.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, el sospechoso se encontraba en fuga, según los registros judiciales. Al percatarse de la presencia de los oficiales, intentó escapar; sin embargo, fue detenido de inmediato.

Las autoridades recordaron que Los Curry es una de las estructuras criminales más conocidas en la zona caribeña y que actualmente cuenta con más de 20 de sus miembros en prisión preventiva por diversos delitos.

El líder de la banda es un hombre de apellido Paniagua, quien está en La Reforma descontando 23 años de cárcel por homicidios, su banda era el grupo rival de Diablo, Alejandro Arias.

Al grupo de Curry lo señalan por al menos 15 crímenes en Limón, entre los que están el ocurrido el 20 de octubre de 2023, dos hombres fueron asesinados en Ramal 7 de Matina.

Además, el 12 de febrero de 2024, una pareja fue asesinada en Venecia de Matina. El 14 de junio de 2024, dos mujeres fueron ejecutadas en un estudio de tatuajes en Cuba Creek.

Según las investigaciones del OIJ, el líder de una banda dedicada al sicariato Tony Peña Russel alias La T, al parecer, estaba involucrado en la banda de Curry en temas de suministros, por ejemplo, de armas y de droga para poder continuar en la actividad criminal.