Policía Penitenciaria decomisa droga oculta en bolsa de snacks en centro penal

La droga fue detectada durante la revisión de una encomienda que una visitante intentaba entregar a un privado de libertad

Por Silvia Coto

La Policía Penitenciaria decomisó droga oculta dentro de una bolsa con snacks que una persona, que llegó de visita, intentaba ingresar al centro penal Gerardo Rodríguez Echeverría, en San Rafael de Alajuela.

El hallazgo se dio la mañana de este 15 de diciembre del 2025.

Según el reporte oficial, los agentes penitenciarios detectaron la sustancia cuando una persona, de apellido Fernández Alvarado, se presentó al centro penitenciario para entregar una encomienda a un privado de libertad.

Durante la revisión de los artículos, los oficiales observaron una bolsa transparente con diferentes tipos de frituras, notando irregularidades en algunos palitos de queso.

Al inspeccionar el contenido, se descubrió que varias de estas frituras ocultaban 3.25 gramos de aparente cocaína y 1.55 gramos de aparente marihuana.

La Policía encontró droga en los snacks

Tras el hallazgo, la Policía Penitenciaria trasladó a Fernández Alvarado a la Fiscalía de Alajuela, donde se realizará el trámite legal correspondiente.

