Sucesos

Policía penitenciario fue sorprendido cuando intentó meter algo muy grave a La Reforma

El oficial fue detenido y puesto a la orden de la Fiscalía

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un policía penitenciario fue detenido por sus compañeros cuando intentaba ingresar artículos prohibidos al centro penitenciario La Reforma, en Alajuela.

El oficial es de apellidos González Soto.

El caso ocurrió en La Reforma (María José Howell)

Según el Ministerio de Justicia y Paz, el hecho ocurrió cerca de las 5:00 p.m. del martes, justo cuando el funcionario ingresaba a cumplir su jornada laboral. Durante la revisión de rutina, los agentes detectaron que portaba tres teléfonos celulares y 12 chips, los cuales pretendía introducir en el penal.

Al oficial, también le revisaron el área donde dormía.

LEA MÁS: Tiroteo aterrorizó e hizo sacados a vecinos de sus camas y cobró la vida de joven de 20 años

Con la evidencia decomisada fue trasladado a la Fiscalía de Alajuela.

Un policía penitenciario fue detenido al tratar de meter celulares en la cárcel
Un policía penitenciario fue detenido al tratar de meter celulares en la cárcel (Ministerio de /Cortesía)

El Ministerio recordó que con la entrada en vigencia de la nueva ley, el intento de introducir ilícitos electrónicos como celulares, chips y otros dispositivos a los centros penales, constituye un delito que se castiga con penas de cárcel.

LEA MÁS: Joven de 17 años habría vivido más de un mes con el cuerpo de la mamá enterrado en patio de su casa

Asimismo, la institución informó que, en lo que va de la actual administración, 36 funcionarios —entre administrativos y policiales— han sido denunciados ante el Ministerio Público por incurrir en actos de corrupción.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
policía detenidola reformacelularespolicía penitenciarioministerio justiciajorge arturo montero
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.