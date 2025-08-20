Policía penitenciario fue sorprendido cuando intentó meter algo muy grave a La Reforma

Un policía penitenciario fue detenido por sus compañeros cuando intentaba ingresar artículos prohibidos al centro penitenciario La Reforma, en Alajuela.

El oficial es de apellidos González Soto.

El caso ocurrió en La Reforma (María José Howell)

Según el Ministerio de Justicia y Paz, el hecho ocurrió cerca de las 5:00 p.m. del martes, justo cuando el funcionario ingresaba a cumplir su jornada laboral. Durante la revisión de rutina, los agentes detectaron que portaba tres teléfonos celulares y 12 chips, los cuales pretendía introducir en el penal.

Al oficial, también le revisaron el área donde dormía.

Con la evidencia decomisada fue trasladado a la Fiscalía de Alajuela.

Un policía penitenciario fue detenido al tratar de meter celulares en la cárcel (Ministerio de /Cortesía)

El Ministerio recordó que con la entrada en vigencia de la nueva ley, el intento de introducir ilícitos electrónicos como celulares, chips y otros dispositivos a los centros penales, constituye un delito que se castiga con penas de cárcel.

Asimismo, la institución informó que, en lo que va de la actual administración, 36 funcionarios —entre administrativos y policiales— han sido denunciados ante el Ministerio Público por incurrir en actos de corrupción.