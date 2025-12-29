Policías decomisan cerca de 12 mil unidades de medicamentos contrabandeados desde Nicaragua

La Fuerza Pública decomisó un impresionante cargamento, proveniente de Nicaragua, que, de no haber sido frenado, posiblemente, habría puesto en riesgo la salud de decenas de personas.

Se trata de un cargamento de cerca de 12 mil unidades de medicamentos contrabandeado, los cuales fueron decomisados este fin de semana por medio de patrullajes hechos por la Policía en comunidades de los cantones de Los Chiles y Upala, además del distrito de Cutris de San Carlos.

De acuerdo con Seguridad Pública, uno de los casos se registró en la localidad de Montealegre, distrito de El Amparo, en Los Chiles, donde la Fuerza Pública interceptó a un nicaragüense que llevaba 9.288 unidades de diversos medicamentos entre sus pertenencias.

“Por su parte, oficiales destacados en el distrito de San José de Upala, durante un operativo realizado por la comunidad de El Delirio, evitaron que un costarricense introdujera al país 50 pastillas de diversos tipos, además de un centenar de prendas de vestir, varios pares de zapatos, bolsos para mujer y diversos cosméticos", añadió Seguridad.

La autoridades confirmaron que los medicamentos serán destruidos. Foto MSP. (MSP/Medicamentos contrabandeados. Foto MSP.)

Otro caso similar ocurrió con una costarricense que fue sorprendida por las autoridades en Boca Arenal de Cutris, San Carlos, con 2.683 unidades de diversos medicamentos, también procedentes de Nicaragua.

“En los tres casos los artículos estaban siendo introducidos a territorio costarricense por puntos no habilitados para el tránsito de personas y mercancías entre Costa Rica y Nicaragua, por lo cual, debido a las evidentes violaciones a las normativas sanitarias y tributarias, los productos farmacéuticos fueron incautados y puestos a la orden del Ministerio de Salud para su destrucción”, destacó Seguridad.

Según las autoridades, todos estos medicamentos serán destruidos, ya que no hay forma de garantizar que el etiquetado corresponda al contenido, o que se haya transportado según las normas de salubridad vigentes en Costa Rica.