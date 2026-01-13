Preocupación por Doña Flora: autoridades piden colaboración para encontrarla

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Flora Virginia Calvo Durán, de 79 años, quien fue reportada como desaparecida el 10 de enero de 2026.

Según el informe judicial, la adulta mayor fue vista por última vez el 9 de enero de 2026, en San José, por lo que las autoridades mantienen activa su búsqueda y piden el apoyo de la población para dar con su paradero.

Flora Virginia Calvo Durán, de 79 años está desaparecida (Cortesía/cortesía)

El OIJ insta a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación a comunicarse de inmediato al 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Las autoridades recalcan que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para ayudar a encontrar a doña Flora.