Sucesos

Preocupación por joven de 14 años que desapareció hace 4 días

El muchacho fue visto por última vez el pasado sábado

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un muchacho que desapareció hace cuatro días.

Se trata de Michael Jordan Herrera Zeledón, de 14 años, de quien no se sabe nada desde el pasado sábado 22 de noviembre, cuando se le vio por última vez en La Guácima de Alajuela.

LEA MÁS: Hombre aceptó que fue el quién asesinó de forma despiadada a mujer en Heredia

Según el OIJ, la denuncia por la desaparición de este muchacho fue presentada este miércoles.

LEA MÁS: Hombre aceptó que fue el quién asesinó de forma despiadada a mujer en Heredia

Si usted ha visto a Michael o sabe dónde podría estar, comuníquese con el OIJ a la línea 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del centro de información confidencial.

LEA MÁS: Operativo del OIJ en Pococí terminó con balacera dentro de una piñera

Michael Jordan Herrera Zeledón, de 14 años, está desaparecido desde el pasado sábado.
Michael Jordan Herrera Zeledón, de 14 años, está desaparecido desde el pasado sábado. (OIJ/Michael Jordan Herrera Zeledón, de 14 años, está desaparecido desde el pasado sábado.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
joven desaparecido GuácimaOIJ
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.