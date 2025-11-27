Preocupación por joven de 14 años que desapareció hace 4 días

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pide la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un muchacho que desapareció hace cuatro días.

Se trata de Michael Jordan Herrera Zeledón, de 14 años, de quien no se sabe nada desde el pasado sábado 22 de noviembre, cuando se le vio por última vez en La Guácima de Alajuela.

Según el OIJ, la denuncia por la desaparición de este muchacho fue presentada este miércoles.

Si usted ha visto a Michael o sabe dónde podría estar, comuníquese con el OIJ a la línea 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del centro de información confidencial.

